01.02.2017 (13:02)

На Кубани проведены тренировки с подразделением антитеррора ЮВО

В ракетном соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Краснодарском крае, военнослужащие подразделения антитеррора обнаружили диверсионно-разведывательную группу условного противника, блокировали её в лесистой местности и произвели захват.

По замыслу тренировки, условное незаконное вооруженное формирование (НВФ) предприняло попытку захватить парк новейших оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» для вывода их из строя.

Для проведения отвлекающего маневра первая группа условного НВФ под видом гражданского персонала произвела обстрел контрольно-пропускного пункта воинской части, в то время как основная группа предприняла попытку проникновения на территорию парка боевых машин, но была обнаружена далеко на подходе к парку с помощью новейшей переносной станции наземной разведки ПСНР-8М.

С получением сигнала военнослужащие отработали действия по отражению нападения, предотвращению террористического акта, а также по оказанию медицинской помощи раненому при разминировании взрывного устройства.

В мероприятии принимали участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 10 бронемашин «Тигр» и «Тайфун».

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