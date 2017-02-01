01.02.2017 (14:39)
На полигоне Прудбой в Волгоградской области мотострелки бригады ЮВО изучают новейший комплекс «Стрелец»
На полигоне Прудбой в Волгоградской области начались полевые занятия по огневой и тактической подготовке с подразделениями мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО).
В мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 300 военнослужащих, задействовано более 40 единиц различной боевой техники, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С».
В ходе специальных занятий военнослужащие подразделений учатся в режиме реального времени применять новейший комплекс разведки, управления и связи «Стрелец», который позволяет автоматически обнаруживать цель и передавать ее координаты на пункты управления командира подразделения и средств поражений.
Справочно:
Комплекс разведки, управления и связи «Стрелец» представляет собой персональный компьютер, на котором отображается вся необходимая информация о подчиненных, а также поступающая от них информация о противнике.
Командир подразделения может совмещать полученные данные с электронной картой местности или с фотографией заданного района, полученной со спутника.
Комплекс «Стрелец» обеспечивает решение основных задач боевого управления, связи и передачи информации, индивидуальной и групповой навигации, обнаружения, измерения координат и опознавания целей, целенаведения, выработки данных для применения стрелкового оружия.
Он сопрягается со всеми отечественными приборами разведки, наблюдения, прицеливания, целеуказания, радиолокаторами, дальномерами, угломерами, беспилотными летательными аппаратами.