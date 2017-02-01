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01.02.2017 (14:14)

Операторы БЛА навели бомбардировщики на тренировочный лагерь уловных НВФ в ходе учения под Курганом

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» Центрального военного округа (ЦВО) навели бомбардировщики Су-24М на тренировочный лагерь условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) в ходе учения в Зауралье.

Операторы БЛА, проведя воздушную разведку района расположения НВФ,  определили координаты целей и передали данные на пункт управления авиацией.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М, взлетев с Челябинской авиабазы «Шагол»,  нанесли бомбовые удары по обнаруженным целям, применив 250 и 500-килограммовые осколочно-фугасные бомбы. Их поражение подтвердили «Орланы» в режиме реального времени.

Практические действия выполнялись в составе разведывательно-ударной системы с привлечением авианаводчиков, что позволило приблизить эффективность бомбовых ударов оперативно-тактической авиации к показателям высокоточного оружия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Центральный военный округ , Учения , Беспилотные летательные аппараты
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