Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

01.02.2017 (13:30)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное селекторное совещание

Сегодня Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Обсуждался ход выполнения Гособоронзаказа и модернизации технологических линий на Красноярском машиностроительном заводе, а также подготовка иностранных специалистов в вузах и учебных центрах Министерства обороны.

Открывая совещание, глава военного ведомства сообщил, что Указом Президента Российской Федерации заместителем Министра обороны России назначен Александр Васильевич Фомин, а директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству  Дмитрий Евгеньевич Шугаев.

Кроме того,  приказами Министра обороны назначены: Владимир Данилович Буздыган — директором Департамента культуры, Максим Викторович Ченгаев руководителем Департамента строительства, Наталия Евгеньевна Красавцева руководителем Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны.

Министр обороны поздравил всех с назначением, пожелал успехов и отметил, что рассчитывает на их профессионализм.  

Перейдя непосредственно к повестке дня совещания, глава военного ведомства напомнил, что в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса  на 2011-2020 годы» на «Красмаше» реализуется 7 инвестиционных проектов, которыми предусматривается ввод в эксплуатацию до 2019 года 16 объектов реконструкции и технического перевооружения.

«Один объект сдан в прошлом году, на остальных работа продолжается», сообщил генерал армии Сергей Шойгу и подчеркнул, что любой сбой при модернизации технологических линий может привести к срыву сроков, установленных генеральным планом-графиком.

«Весь зазор, лимит, который у нас был в запасе, исчерпан и теперь следует строго идти в соответствии с подтвержденным графиком. На совещании заслушаем, как идут работы на «Красмаше», и обсудим имеющиеся проблемы», добавил генерал армии Сергей Шойгу.

Коснувшись второго вопроса повестки дня, Министр обороны отметил, что обучение иностранных специалис­тов эксплуатации и ремонту российской военной техники, безусловно,  является важным фактором успешного продвижения отечественного оружия на внешние рынки.

«В ходе совещания рассмотрим состояние подготовки военных и военно-технических кадров иностранных государств и наметим шаги по её дальнейшему совершенствованию», сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Далее глава военного ведомства проинформировал участников совещания о том, как проходит зимний период обучения. Он, в частности, отметил, что подразделения Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и береговых войск Военно-Морского Флота приступили к отработке вопросов слаживания в составе батальонных и ротных тактических групп.

«При этом значительная часть занятий проводится на незнакомых полигонах», подчеркнул Министр обороны.

Генерал армии Сергей Шойгу также сообщил, что лётчики Воздушно-космических сил и морской авиации выполняют одиночные упражнения, а также полёты в составе пар, звеньев и отрядов. Экипажи учатся решать задачи днём и ночью в любых погодных условиях.

«Налёт с начала зимнего периода обучения доведён до 14% от запланированного на год», отметил глава военного ведомства.

Что касается Военно-Морского Флота, то, по словам Министра обороны,  корабли и подводные лодки продолжают отработку курсовых задач, наплаванность экипажей надводных подводных кораблей с начала учебного года составила16,1% от плана.

«Всего на текущий год запланировано свыше 2,8 тыс. тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений, в сентябре проведем российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2017», напомнил генерал армии Сергей Шойгу.

Он обратил внимание командующих и командиров на необходимость соблюдать требования безопасности при проведении занятий, учений и тренировок, а также учитывать боевой опыт, полученный в Сирийской Арабской Республике.

Прежде чем перейти к обсуждению тематических вопросов совещания, глава военного ведомства обороны остановился на двух важных событиях.

«В январе в Оренбургском президентском кадетском училище прошёл Первый всеармейский кинофестиваль «Кадетский взгляд». Подобные мероприятия содействуют духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, развивают творческие способности молодёжи», сказал Министр обороны.

Сообщив, что все работы, представленные на фестивале, размещены на сайте Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу отметил, что они показывают отношение суворовцев, нахимовцев и кадет к таким понятиям, как воинский
долг, офицерская честь и любовь к Родине, и порекомендовал всем посмотреть эти фильмы.

Министр обороны также напомнил, что с 22 по 28 февраля в Сочи пройдут третьи зимние Всемирные военные игры.

«Соревнования такого уровня мы проводим впервые. Для их успешного проведения будут задействованы объекты, построенные к Олимпиаде 2014 года», сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Он сообщил, что уже сейчас о своём участии заявили около 1000 военнослужащих из 24 стран Европы и Азии, в том числе государств – членов НАТО.

«Открытию Игр будет предшествовать эстафета спортивного огня. В ней примут участие прославленные армейские атлеты и тренеры, а также военнослужащие, имеющие особые заслуги перед Отечеством», отметил глава военного ведомства.

Министр обороны выразил надежду, что зрелищные церемонии открытия и закрытия соревнований запомнятся надолго. Вход для зрителей на эти мероприятия будет свободным.

«Приглашаю всех желающих посетить Игры и поболеть за наших спортсменов.

Не сомневаюсь, что состязания пройдут в честной, бескомпромиссной борьбе и подтвердят спортивный авторитет России», сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства обратился к командующим войсками военных округов, чтобы они сформировали делегации на III зимние Всемирные военные игры в Сочи, особенно из тех военнослужащих, кому нечасто удаётся видеть такие крупные международные состязания.

«Это касается Востока, Сибири, Арктики и наших подразделений, расположенных на островной части», — добавил Министр обороны.

В своем выступлении глава военного ведомства также отметил, что в России растёт число тех, кто готов всесторонне поддерживать наших военнослужащих.

«Пользуясь случаем, хочу выразить признательность многим и многим компаниям, к ним относятся «Роснефть», Игорь Иванович Сечин, «Газпромнефть», «Лукойл»  компании, которые всесторонне поддерживают Вооружённые Силы на разных участках, от культуры и спорта до строительства и создания новых объектов для Вооружённых Сил», сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Он поблагодарил одну из строительных компаний «Чусовское озеро» и ее директора Верпатова Владимира Николаевича, а также президента благотворительного фонда оказания помощи экипажам подводных лодок «Екатеринбург» и «Верхотурье» Репенкова Александра Владимировича.

«Благодаря им,  в посёлке Гаджиево для семей подводников были построены 40-квартирный дом и детский сад на 300 мест. Пусть это два объекта из десятков, которые построены в Гаджиево, но это вклад бизнеса, людей, которые заботятся об армии, поступок настоящих патриотов», добавил глава военного ведомства.

Министр обороны предложил поощрять компании и их руководителей, помогающих военному ведомству.

«Прошу Главное управление кадров и статс-секретаря – заместителя Министра обороны Николая Александровича Панкова определить и учредить некий знак в виде поощрительной грамоты, почётного листа, кубка для поощрения таких структур и особенно таких людей. Потому что делают это от чистого сердца, бескорыстно, надеюсь, и дальше будут делать», сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Завершая выступление,  глава военного ведомства заявил, что Минобороны России видит и контролирует все, что происходит на учении НАТО в Черном море.

«Вы знаете о том, что на учение в Черное море вошла и продолжает входить большая группировка кораблей. Решением Генерального штаба ВС РФ и командующего войсками Южного военного округа все действия по контролю за заходом этой группировке и ее работой в Черном море, естественно, приняты. В настоящее время мы видим и контролируем все, что там происходит», отметил генерал армии Сергей Шойгу.

«Надеемся, что учение пройдет в максимально безопасной среде без каких-то вызовов в отношении Российской Федерации. Во всяком случае, мы к этим вызовам готовы», добавил Министр обороны. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Министр обороны , Вооруженные силы , Конференции , Селекторное совещание
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false