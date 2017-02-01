01.02.2017 (13:30)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное селекторное совещание

Сегодня Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Обсуждался ход выполнения Гособоронзаказа и модернизации технологических линий на Красноярском машиностроительном заводе, а также подготовка иностранных специалистов в вузах и учебных центрах Министерства обороны.

Открывая совещание, глава военного ведомства сообщил, что Указом Президента Российской Федерации заместителем Министра обороны России назначен Александр Васильевич Фомин, а директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству — Дмитрий Евгеньевич Шугаев.

Кроме того, приказами Министра обороны назначены: Владимир Данилович Буздыган — директором Департамента культуры, Максим Викторович Ченгаев — руководителем Департамента строительства, Наталия Евгеньевна Красавцева — руководителем Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны.

Министр обороны поздравил всех с назначением, пожелал успехов и отметил, что рассчитывает на их профессионализм.

Перейдя непосредственно к повестке дня совещания, глава военного ведомства напомнил, что в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы» на «Красмаше» реализуется 7 инвестиционных проектов, которыми предусматривается ввод в эксплуатацию до 2019 года 16 объектов реконструкции и технического перевооружения.

«Один объект сдан в прошлом году, на остальных работа продолжается», — сообщил генерал армии Сергей Шойгу и подчеркнул, что любой сбой при модернизации технологических линий может привести к срыву сроков, установленных генеральным планом-графиком.

«Весь зазор, лимит, который у нас был в запасе, исчерпан и теперь следует строго идти в соответствии с подтвержденным графиком. На совещании заслушаем, как идут работы на «Красмаше», и обсудим имеющиеся проблемы», — добавил генерал армии Сергей Шойгу.

Коснувшись второго вопроса повестки дня, Министр обороны отметил, что обучение иностранных специалис­тов эксплуатации и ремонту российской военной техники, безусловно, является важным фактором успешного продвижения отечественного оружия на внешние рынки.

«В ходе совещания рассмотрим состояние подготовки военных и военно-технических кадров иностранных государств и наметим шаги по её дальнейшему совершенствованию», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Далее глава военного ведомства проинформировал участников совещания о том, как проходит зимний период обучения. Он, в частности, отметил, что подразделения Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и береговых войск Военно-Морского Флота приступили к отработке вопросов слаживания в составе батальонных и ротных тактических групп.

«При этом значительная часть занятий проводится на незнакомых полигонах», — подчеркнул Министр обороны.

Генерал армии Сергей Шойгу также сообщил, что лётчики Воздушно-космических сил и морской авиации выполняют одиночные упражнения, а также полёты в составе пар, звеньев и отрядов. Экипажи учатся решать задачи днём и ночью в любых погодных условиях.

«Налёт с начала зимнего периода обучения доведён до 14% от запланированного на год», — отметил глава военного ведомства.

Что касается Военно-Морского Флота, то, по словам Министра обороны, корабли и подводные лодки продолжают отработку курсовых задач, наплаванность экипажей надводных подводных кораблей с начала учебного года составила16,1% от плана.

«Всего на текущий год запланировано свыше 2,8 тыс. тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений, в сентябре проведем российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2017», — напомнил генерал армии Сергей Шойгу.

Он обратил внимание командующих и командиров на необходимость соблюдать требования безопасности при проведении занятий, учений и тренировок, а также учитывать боевой опыт, полученный в Сирийской Арабской Республике.

Прежде чем перейти к обсуждению тематических вопросов совещания, глава военного ведомства обороны остановился на двух важных событиях.

«В январе в Оренбургском президентском кадетском училище прошёл Первый всеармейский кинофестиваль «Кадетский взгляд». Подобные мероприятия содействуют духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, развивают творческие способности молодёжи», — сказал Министр обороны.

Сообщив, что все работы, представленные на фестивале, размещены на сайте Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу отметил, что они показывают отношение суворовцев, нахимовцев и кадет к таким понятиям, как воинский

долг, офицерская честь и любовь к Родине, и порекомендовал всем посмотреть эти фильмы.

Министр обороны также напомнил, что с 22 по 28 февраля в Сочи пройдут третьи зимние Всемирные военные игры.

«Соревнования такого уровня мы проводим впервые. Для их успешного проведения будут задействованы объекты, построенные к Олимпиаде 2014 года», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Он сообщил, что уже сейчас о своём участии заявили около 1000 военнослужащих из 24 стран Европы и Азии, в том числе государств – членов НАТО.

«Открытию Игр будет предшествовать эстафета спортивного огня. В ней примут участие прославленные армейские атлеты и тренеры, а также военнослужащие, имеющие особые заслуги перед Отечеством», — отметил глава военного ведомства.

Министр обороны выразил надежду, что зрелищные церемонии открытия и закрытия соревнований запомнятся надолго. Вход для зрителей на эти мероприятия будет свободным.

«Приглашаю всех желающих посетить Игры и поболеть за наших спортсменов.

Не сомневаюсь, что состязания пройдут в честной, бескомпромиссной борьбе и подтвердят спортивный авторитет России», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства обратился к командующим войсками военных округов, чтобы они сформировали делегации на III зимние Всемирные военные игры в Сочи, особенно из тех военнослужащих, кому нечасто удаётся видеть такие крупные международные состязания.

«Это касается Востока, Сибири, Арктики и наших подразделений, расположенных на островной части», — добавил Министр обороны.

В своем выступлении глава военного ведомства также отметил, что в России растёт число тех, кто готов всесторонне поддерживать наших военнослужащих.

«Пользуясь случаем, хочу выразить признательность многим и многим компаниям, к ним относятся «Роснефть», Игорь Иванович Сечин, «Газпромнефть», «Лукойл» — компании, которые всесторонне поддерживают Вооружённые Силы на разных участках, от культуры и спорта до строительства и создания новых объектов для Вооружённых Сил», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Он поблагодарил одну из строительных компаний «Чусовское озеро» и ее директора Верпатова Владимира Николаевича, а также президента благотворительного фонда оказания помощи экипажам подводных лодок «Екатеринбург» и «Верхотурье» Репенкова Александра Владимировича.

«Благодаря им, в посёлке Гаджиево для семей подводников были построены 40-квартирный дом и детский сад на 300 мест. Пусть это два объекта из десятков, которые построены в Гаджиево, но это вклад бизнеса, людей, которые заботятся об армии, поступок настоящих патриотов», — добавил глава военного ведомства.

Министр обороны предложил поощрять компании и их руководителей, помогающих военному ведомству.

«Прошу Главное управление кадров и статс-секретаря – заместителя Министра обороны Николая Александровича Панкова определить и учредить некий знак в виде поощрительной грамоты, почётного листа, кубка для поощрения таких структур и особенно таких людей. Потому что делают это от чистого сердца, бескорыстно, надеюсь, и дальше будут делать», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Завершая выступление, глава военного ведомства заявил, что Минобороны России видит и контролирует все, что происходит на учении НАТО в Черном море.

«Вы знаете о том, что на учение в Черное море вошла и продолжает входить большая группировка кораблей. Решением Генерального штаба ВС РФ и командующего войсками Южного военного округа все действия по контролю за заходом этой группировке и ее работой в Черном море, естественно, приняты. В настоящее время мы видим и контролируем все, что там происходит», — отметил генерал армии Сергей Шойгу.

«Надеемся, что учение пройдет в максимально безопасной среде без каких-то вызовов в отношении Российской Федерации. Во всяком случае, мы к этим вызовам готовы», — добавил Министр обороны.

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