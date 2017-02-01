01.02.2017 (12:38)

Более 100 офицеров армейского корпуса Балтийского флота в ходе сбора сдадут зачеты по предметам боевой подготовки

На одном из полигонов Балтийского флота под руководством командира 11-го армейского корпуса генерал-майора Юрия Яровицкого начался сбор с командирами подразделений (батальонов и дивизионов) из соединений и воинских частей корпуса.

В частности, офицеры сдадут зачеты и нормативы по огневой и физической подготовке, а также вождению боевых машин, состоящих на вооружении частей армейского соединения. На контрольных занятиях по огневой подготовке военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из пистолета Макарова, автомата АК-74 и ручных противотанковых гранатометов.

На директрисах танков и боевых машин пехоты командиры подразделений покажут навыки стрельбы из штатного вооружения танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-2. Для обеспечения учебного процесса в мероприятии задействовано свыше 50 единиц военной и специальной техники.

Также для участников сбора пройдут показные занятия по огневой подготовке, в частности, по управлению огнем подразделений, по организации тылового, технического и медицинского обеспечения в ходе ведения боевых действий, по приведению подразделений в разные степени боевой готовности, по содержанию запасов материальных средств и другие.

Основными целями сбора являются совершенствование методической подготовки офицеров в организации и проведении занятий по боевой подготовке, выработка единых взглядов на обучение и воспитание личного состава, внедрение наиболее перспективных форм и методов обучения подчиненных.

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