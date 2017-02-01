01.02.2017 (12:16)

Военнослужащие России и Таджикистана совершенствуют взаимодействие при совместной борьбе с НВФ

Оперативная группа Генерального штаба Вооруженных сил Республики Таджикистан прибыла сегодня на 201 российскую военную базу для участия в совместной командно-штабной тренировке по блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.

Мероприятие проходит в Душанбе под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Владимира Зарудницкого.

С помощью автоматизированных систем управления для участников тренировки создана обстановка, максимально приближенная к реальной.

Офицеры приступили к планированию действий совместной группировки войск по поиску, блокированию и уничтожению условных бандгрупп в горных районах Таджикистана.

Тренировка направлена на повышение уровня взаимодействия и оперативной совместимости штабов и войск, представляющих вооруженные силы двух стран, выработку единых подходов к ведению совместных операций, совершенствование антитеррористической защищенности наиболее важных объектов.

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