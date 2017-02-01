Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

01.02.2017 (12:16)

Военнослужащие России и Таджикистана совершенствуют взаимодействие при совместной борьбе с НВФ

Оперативная группа Генерального штаба Вооруженных сил Республики Таджикистан прибыла сегодня на 201 российскую военную базу для участия в совместной командно-штабной тренировке по блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.

Мероприятие проходит в Душанбе под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Владимира Зарудницкого.

С помощью автоматизированных систем управления для участников тренировки создана обстановка, максимально приближенная к реальной. 

Офицеры приступили к планированию действий совместной группировки войск по поиску, блокированию и уничтожению условных бандгрупп в горных районах Таджикистана.

Тренировка направлена на повышение уровня взаимодействия и оперативной совместимости штабов и войск, представляющих вооруженные силы  двух стран, выработку единых подходов к ведению совместных операций, совершенствование антитеррористической защищенности наиболее важных объектов.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военная база
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false