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01.02.2017 (10:58)

Командующий Тихоокеанским флотом инспектирует на Камчатке корабли, подлодки и части береговых войск

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц прибыл с рабочей поездкой в соединения и воинские части, дислоцированные на Камчатке, где с группой офицеров управления флота проинспектирует войска и силы.

В ходе проверки надводных кораблей, подводных лодок и частей береговых войск командующий ТОФ лично проконтролирует организацию боевой учебы, состояние боевой техники и вооружения, выполнение мероприятий по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.

Кроме того, адмирал Сергей Авакянц проверит ход строительства и развития военных городков, объектов военной и социальной инфраструктуры.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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