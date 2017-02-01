01.02.2017 (10:58)
Командующий Тихоокеанским флотом инспектирует на Камчатке корабли, подлодки и части береговых войск
Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц прибыл с рабочей поездкой в соединения и воинские части, дислоцированные на Камчатке, где с группой офицеров управления флота проинспектирует войска и силы.
В ходе проверки надводных кораблей, подводных лодок и частей береговых войск командующий ТОФ лично проконтролирует организацию боевой учебы, состояние боевой техники и вооружения, выполнение мероприятий по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.
Кроме того, адмирал Сергей Авакянц проверит ход строительства и развития военных городков, объектов военной и социальной инфраструктуры.
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