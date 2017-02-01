01.02.2017 (10:25)

Тихоокеанцы стали победителями чемпионата Приморского края по сумо

Военнослужащие Тихоокеанского флота стали победителями чемпионата Приморского края по сумо, который проходил во Владивостоке.

В соревнованиях приняли участие 152 спортсмена из Владивостока, Уссурийска, Лучегорска, Дальнереченска, Арсеньева, Артёма и других городов Приморского края, в том числе 6 военнослужащих Тихоокеанского флота.

По итогам чемпионата мичман Андрей Беляев занял первое место в весовой категории до 115 кг, став при этом абсолютным чемпионом соревнований, матрос Умуд Ягубов одержал победу в весовой категории до 80 кг, а матрос Константин Сысоев завоевал серебро в весе до 92 кг.

Справочно:

Сумо — вид единоборств, в котором два борца выявляют сильнейшего на круглой площадке. Родина этого вида спорта — Япония. Японцы относят сумо к боевым искусствам. Традиция сумо ведется с древних времён, поэтому каждый поединок сопровождается многочисленными ритуалами.

Япония является признанным центром сумо и единственной страной, где проводятся соревнования профессионалов. В остальном мире существует только любительское сумо.

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