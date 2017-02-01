01.02.2017 (09:15)

Чемпионом Черноморского флота по гиревому спорту стал морской пехотинец сержант Павел Росликов

В Севастополе завершился чемпионат Черноморского флота (ЧФ) по гиревому двоеборью. Флотские атлеты соревновались в толчке двух 24- килограммовых гирь с груди и рывке правой и левой рукой.

В турнире приняло участие 14 команд. Лучшие результаты показала дружина силачей «Горизонт» отдельной бригады морской пехоты. Личное первенство с абсолютным рекордом выиграл морской пехотинец сержант контрактной службы Павел Росликов, выступавший в весе до 73 кг.

«Даже тяжеловесы, чей собственный вес превышал 100 кг, не смогли превзойти сержанта Павла Росликова», — отметил помощник командующего Черноморским флотом по физической подготовке капитан 2 ранга Олег Хоменко.

Павел Росликов показал выдающийся результат в гиревом двоеборье — за 8 минут он 100 раз толкнул тяжелые спортивные снаряды и 202 раза выполнил рывок! В итоге новый чемпион флота поднял меньше чем за 10 минут выполнения упражнений 9648 килограммов — почти 10 тонн.

Сержант Павел Росликов является также серебряным призёром чемпионата Вооруженных Сил РФ. Норматив мастера спорта он выполнил в ходе военной службы.

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