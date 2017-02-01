01.02.2017 (10:00)
Командиры батальонов и дивизионов ЗВО осваивают новые методики обучения подчиненных
В Ленинградской области начался учебно-методический сбор с командирами батальонов и дивизионов Западного военного округа (ЗВО).
Более 200 офицеров, прибывших со всех объединений и соединений ЗВО, подтвердят свои профессиональные качества, сдадут зачеты по разведывательной, тактической, инженерной, технической подготовке и другим дисциплинам, а также на практике освоят новые методики обучения подчиненных.
Основная цель сбора – повышение профессиональной подготовки командного состава, уровня его методического мастерства, доведение необходимых требований по основным предметам обучения.
Всех командиров мотострелковых, танковых и разведывательных батальонов, артиллерийских дивизионов, батальонов связи и материально-технического обеспечения распределят на учебные группы с учетом их специализации.
Существенная часть учебно-методического сбора с командирами тактического звена ЗВО будет посвящена изучению новых образцов вооружения и военной техники, поступающих в войска и силы округа.
Во время учебного процесса будет задействовано около 50 единиц гусеничной и колесной техники.