01.02.2017 (06:45)

Морская авиация ВМФ России получила в свой состав прошедшие модернизацию самолет ИЛ-38Н и вертолет Ка-27М

В один день морской авиации ВМФ России поставлены модернизированные летательные аппараты — противолодочный самолет ИЛ- 38Н «Виктор Потапов» и корабельный противолодочный вертолет Ка-27М. Они уже находятся в месте постоянного базирования — городе Ейске.

Ил-38Н оснащен радиоэлектронным комплексом «Новелла», позволяющим увеличить производительность по поиску подводных лодок в четыре раза и обладающим также уникальными возможностями выполнять задачи разведки и целеуказания.

С помощью новой поисково-прицельной системы модернизированный самолет может успешно решать задачи поиска и уничтожения подводных лодок (причем с применением расширенной, по сравнению с базовым Ил-38, номенклатуры вооружений), радиоэлектронного наблюдения за морем, выполнять постановку минных заграждений, спасение людей на море, а также экологический мониторинг водной поверхности.

Ил-38Н перелетел в Ейск сразу после церемонии приемки на аэродроме в городе Жуковском, где самолету было присвоено имя Виктора Потапова, (генерал-полковника авиации, командующего морской авиацией ВМФ с 1988 по 1994 гг.). и где он был торжественно передан в состав морской авиации ВМФ России от ОАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина».

Практически одновременно на аэродроме Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске приземлился прошедший модернизацию на ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (КумАПП), корабельный противолодочный вертолет Ка-27М. На нем обновлено бортовое радиоэлектронное оборудования (БРЭО), установлена новая поисковая система, позволяющая применять новые средства поиска и поражения подводных лодок, а также радиоакустическое оборудование, значительно повышающее выполнение вертолетами этого типа задач по своему предназначению.

Начальник морской авиации Военно-Морского Флота Герой России генерал-майор Игорь Кожин отметил, что «создание авиационного противолодочного комплекса Ил-38Н на базе самолета Ил-38 стало одним из перспективных направлений развития противолодочной авиации».

В ближайшей перспективе для морской авиации ВМФ планируется модернизировать около 30 единиц Ил-38. Что касается модернизации противолодочного вертолета Ка-27, то уже испытанная и надежная машина получила новейшее оснащение, позволяющее еще более эффективно выполнять противолодочные задачи в различных климатических зонах.

В свою очередь командир учебного смешанного авиационного полка морской авиации ВМФ (г. Ейск) полковник Андрей Пахомов сообщил, что «подготовка специалистов для эксплуатации самолетов Ил-38Н и вертолетов Ка-27М осуществляется в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ по обновленным программам».

Практическую подготовку пилоты проходят в составе смешанного авиационного полка. В Центре и в соединении создана необходимая учебно-материальная база для освоения противолодочных самолетов Ил-38. Командование и преподаватели Центра прошли все виды подготовки. Специально были разработаны новейшие и эффективные программы и методики подготовки морских летчиков.

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