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01.02.2017 (08:10)

Первый раунд консультаций по планированию российско-монгольского учения «Селенга-2017» состоится в Улан-Баторе

Согласованы сроки и место проведения первой планирующей конференции по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2017». Она состоится в марте текущего года в Улан-Баторе (Монголия).

В ходе  первого  раунда консультаций представители  Восточного военного округа и Вооруженных Сил Монголии согласуют район проведения будущего учения, количество сил и средств, привлекаемых к маневрам, порядок пересечения государственной границы участниками учения от Российской стороны, организацию материально-технического обеспечения.

В текущем году российско-монгольское антитеррористическое учение «Селенга-2017» состоится во втором полугодии на одном из полигонов на территории Монголии.

Как сообщалось ранее, российско-монгольское учение «Селенга-2016» было проведено на территории России на полигоне Восточного военного округа «Бурдуны» (Республика Бурятия).

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Международные учения , Международная деятельность , Селенга-2017
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