01.02.2017 (07:00)

В штабе ВВО развернут выставку фоторабот участников окружного этапа конкурса «Восточный МЕДИА-АС – 2017»

За три месяца с момента объявления Всероссийского фестиваля прессы «МЕДИА-АС-2017» в пресс-службу Восточного военного округа поступило более 70 заявок-работ от журналистов Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Среди материалов отмечается значительное количество фоторепортажей, опубликованных в печатных и интернет-изданиях о службе летчиков различных авиачастей ВВО, в том числе тех, кто несет службу на истребителях Миг-29 на Камчатке, а также экипажей новейших бомбардировщиков Су-34 в Хабаровском крае.

Не осталась без внимания представителей дальневосточной прессы победа танкистов ВВО в Международном конкурсе «Танковый биатлон». О лучших экипажах бронемашин Т-72Б3 с интересом рассказали журналисты Бурятии и Сахалина.

Наиболее удачные снимки, посвященные боевой подготовке военнослужащих ВВО, а также военно-патриотической тематике будут включены в состав фотовыставки, которая откроется в день награждения победителей окружного этапа конкурса «Восточный МЕДИА-АС - 2017».

Конкурсная комиссия окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы, состав которой утвержден решением командующего войсками ВВО генерал-полковника С.Суровикина, отбирает наиболее яркие и интересные публикации по 9 номинациям, в числе которых "Лучшие кадры", "Командный голос", "Сила слова", "Стиль жизни", "Проект специального назначения", "Молния", "Главный калибр", "На острие атаки" и "Прорыв".

Работа конкурсной комиссии продолжится до 17 февраля. Лучшие работы будут отобраны в номинациях, предусмотренных для сотрудников телевизионных и печатных СМИ, информационных агентств, радиостанций, фотографов, интернет-изданий, включая блогеров.

Уважаемые коллеги! Пресс-служба Восточного военного округа продолжает принимать заявки участников творческого конкурса. Напоминаем, что окружной этап «Восточный МЕДИА-АС - 2017» проводится в период с 10 октября 2016 года до 17 февраля 2017 года. В Фестивале принимают участие авторы и коллективы, опубликовавшие материалы в период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Материалы-заявки возможно направить по электронной почте на адрес

ps-vvo@mil.ru. Видео- и аудио- материалы – в виде «ссылок» для скачивания.

Победители окружного этапа фестиваля прессы получат право участвовать в финальном этапе «Медиа-Ас-2017», который пройдет в Москве.

В минувшем году на конкурс было представлено около ста работ по заявленным номинациям

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