31.01.2017 (11:21)

В Хабаровском крае стартовала благотворительная акция «Посылка солдату»

В Хабаровском крае стартовала благотворительная акция «Посылка солдату». В преддверии Дня защитника Отечества учащиеся школ Хабаровского района и их родители собирают посылки для военнослужащих срочной службы, которые они получат на 23 февраля.

Пункты приема организованы во всех сельских поселениях Хабаровского района, в основном, — в местных образовательных учреждениях. Военнослужащим можно передать вещи и предметы первой необходимости: зубную пасту, мыло, расчески, носовые платки, сладости (сгущенку, конфеты, печенье), тетради, конверты, ручки, а также консервы и другие продукты питания, пригодные к длительному хранению. Иногда в посылки для военнослужащих школьники вкладывают письма и поздравительные открытки, сделанные своими руками.

Акция «Посылка солдату» направлена на формирование у детей патриотического отношения к Отечеству и малой родине, воспитание чувства гордости за страну и Вооруженные Силы России.

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