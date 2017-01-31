31.01.2017 (10:48)

В 2016 году с подразделениями войсковой ПВО проведено более 130 учений с боевой стрельбой

В минувшем году с подразделениями войсковой ПВО проведено 130 учений с боевой стрельбой, на которые привлекались 15 тыс. военнослужащих, было задействовано около 4 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Военнослужащие израсходовали около 40 тыс. боеприпасов. Больше половины подразделений выполнили упражнения контрольных стрельб на «хорошо» и «отлично».

Интенсивность тренировок год от года увеличивается, а вместе с ней растет и боевая выучка.

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