01.02.2017 (05:00)

Минобороны России 1 февраля 2017 года запускает арабскую версию официального сайта

Для жителей арабоговорящих стран станет доступен раздел официального сайта Минобороны России о ситуации в Сирии, в котором ежедневно планируется публикация информации из российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике, а также бюллетень о гуманитарной ситуации в городе Алеппо и других населенных пунктах САР.

Кроме того, в режиме реального времени начнет работу новостная лента, на которой планируется размещать информацию о наиболее значимых событиях в жизни Вооруженных Сил Российской Федерации на арабском языке.

Новый сайт станет четвертым иноязычным интернет-ресурсом российского оборонного ведомства. Ранее были запущены и уже завоевали свою аудиторию англоязычная, франкоязычная и испаноязычная версии интернет-портала mil.ru.

В настоящее время идет подготовка к запуску китайской версии сайта Минобороны России, которую планируется запустить в марте 2017 года.



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