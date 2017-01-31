31.01.2017 (17:07)

Экипажи Ил-76 ВКС России в рамках сбора летного состава ВТА выполнили бомбометание по объектам условного противника

Экипажи Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили показательные полеты на боевое применение в рамках ежегодного сбора летного состава военно-транспортной авиации (ВТА).

Летчики ВТА из авиационных полков, базирующихся в Тверской, Псковской и Ростовской областях, совершили полеты с применением авиационных бомб и стрельбой из кормовых установок на полигоне под Тверью.

Авиаудары наносились с высоты 600 метров по наземным целям, обозначающим военную технику различного назначения, а также объекты инфраструктуры военного аэродрома условного противника.

Полеты проходили в 2 смены, днем и ночью, как правило, в сложных метеоусловиях.

Всего для выполнения полетных заданий с боевым применением поднимались в воздух более 10 экипажей Ил-76 военно-транспортной авиации.

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