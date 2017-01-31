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31.01.2017 (17:59)

Военнослужащие ЗВО на учении в Калининградской области проложат железнодорожное полотно, протяженностью 1,2 км

Военнослужащие отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Нижегородской области, в рамках тактико-специального учения приступили к совершению марша в Калининградскую область для прокладки железнодорожного полотна между станциями Дружное-Западное и военным аэродромом Чкаловск.

Железнодорожный участок, протяженностью 1,2 километра, будет использован для доставки горюче-смазочных материалов для авиационной техники и других грузов военного назначения.

По прибытии к месту назначения военнослужащим предстоит выполнить земляные работы объемом свыше 11 тыс. кубических метров, а также устроить водоотводные каналы и благоустроить прилегающую к железнодорожному участку территорию.

Кроме того, в ходе учения военнослужащие бригады впервые отработают вопросы передислокации тяжелой специальной техники на большие расстояния, для чего будет использован транспортный паром «Амбал» и железнодорожный транспорт.

Учение железнодорожных войск ЗВО является плановым. В нем принимают участие более 200 военных инженеров, задействовано свыше 30 единиц специальной техники.

Работы по прокладке пути начнутся 15 февраля.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Железнодорожные войска , Западный военный округ , Инженерные войска
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