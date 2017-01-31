31.01.2017 (16:57)

В Ставрополье начался лагерный сбор подразделений РХБ защиты общевойсковой армии ЮВО

На полигоне Серноводский в Ставропольском крае начался лагерный сбор

подразделений радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе.

В мероприятии, которое продлится до середины февраля с.г., принимают участие более 700 военнослужащих, задействовано свыше 150 единиц специальной техники.

Занятия с подразделениями проводятся по новым, интенсивным методикам, соответствующим современным требованиям ведения боевых действий в едином комплексе с огневой, инженерной и военно-медицинской подготовкой. 50% из них пройдут в ночных условиях.

Военнослужащие отрабатывают навыки ведения РХБ разведки, дегазации и дезактивации вооружения и военной техники, преодоления зараженных участков местности и постановки дымовых завес.

Подразделения РХБ защиты также предстоит выполнять задачи борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника в обстановке применения химического оружия и радиационного заражения местности.

Также военнослужащие войск РХБ защиты освоят современную машину радиационной и химической разведки РХМ-6, позволяющую передавать данные разведки по каналам автоматизированной системы управления войсками на пункты управления.

На завершающем этапе лагерного сбора подразделения примут участие в тактическом учении с боевой стрельбой

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