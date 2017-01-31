Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

31.01.2017 (16:57)

В Ставрополье начался лагерный сбор подразделений РХБ защиты общевойсковой армии ЮВО

На полигоне Серноводский в Ставропольском крае начался лагерный сбор

подразделений радиационной, химической,  биологической (РХБ) защиты  общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе.  

В мероприятии,  которое продлится до середины  февраля с.г., принимают участие более 700 военнослужащих, задействовано свыше 150 единиц специальной техники.

Занятия с подразделениями проводятся по новым, интенсивным методикам, соответствующим современным требованиям ведения боевых действий в едином комплексе с огневой, инженерной и военно-медицинской подготовкой. 50% из них пройдут  в ночных условиях.

Военнослужащие отрабатывают навыки ведения РХБ разведки, дегазации и дезактивации вооружения и военной техники, преодоления зараженных участков местности и постановки дымовых завес.

Подразделения РХБ защиты также предстоит выполнять задачи борьбы  с диверсионно-разведывательными группами условного противника в обстановке применения химического оружия и радиационного заражения местности.

Также военнослужащие войск РХБ защиты освоят современную машину радиационной и химической разведки РХМ-6, позволяющую передавать данные разведки по каналам автоматизированной системы управления войсками на пункты управления.

На завершающем этапе лагерного сбора подразделения примут участие в  тактическом учении с  боевой стрельбой 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ , Сборы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false