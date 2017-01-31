31.01.2017 (16:38)

На кораблях Каспийской флотилии завершилось учение по обнаружению и уничтожению подводных диверсантов

В пунктах базирования кораблей Каспийской флотилии — Астрахани и Махачкале — проведено учение по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) корабельных сил объединения.

В нем было задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, 10 единиц вооружения и военной техники, к практическим действиям привлекалось около 300 военнослужащих.

По замыслу учения на территориальный центр управления флотилии поступила информация о возможности проведения террористического акта в пунктах базирования кораблей с использованием подводных диверсионных групп условного противника.

На кораблях была объявлена тревога, экипажи экстренно приготовили корабли к бою и походу, на них выполнили проворачивание винтов (с целью уничтожения возможных боевых пловцов противника) и выставили вооружённые вахты ППДО.

Дежурные корабли и катера, несущие вахту по противоподводно-диверсионной обороне, используя гидроакустические станции наблюдения за подводной обстановкой, провели осмотр акватории и поиск подводных диверсантов в пунктах базирования. После этого, в целях уничтожения боевых пловцов условного противника, началось учебное профилактическое гранатометание.

В завершение учения водолазные группы спустились под воду и произвели осмотр подводной части корпуса кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и различных повреждений.

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