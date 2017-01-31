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31.01.2017 (15:51)

На российской авиабазе в Армении начался облет вертолетов армейской авиации ЮВО

На российской авиационной военной базе Эребуни в Республике Армения начался облет ударных вертолетов Ми-24П и военно-транспортных Ми-8МТ.

Перед началом контрольных полетов с летчиками и летчиками-штурманами  провели подготовительные теоретические занятия, они сдали зачеты по знанию  требований безопасности и управления военной авиационной техникой в различных климатических условиях.

В ходе облета экипажи отрабатывают взлеты, посадки, полеты на высотах от 100 до 1500 м на различных скоростях для проверки работы систем и механизмов вертолетов при нагрузках и перегрузках.

Проверочные полеты продлятся две недели, а затем летчики приступят к отработке навыков пилотирования вертолетов в горной и высокогорной местности в различных климатических условиях.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Армейская авиация , Вертолеты , Южный военный округ , Армения
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