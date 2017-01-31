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31.01.2017 (15:50)

Зенитчики ЮВО на Кубани осваивают новейшую технику на уникальных тренажерах

Военнослужащие зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, приступили к занятиям на новейших мультимедийных компьютерных тренажерах.

На тренажерах зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗПРК) «Тунгуска», зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» военнослужащие учатся обнаруживать и поражать пилотируемые и беспилотные летательные аппараты на разных  высотах.

Новейшее программное обеспечение тренажеров и высокотехнологичное оборудование позволяют решать широкий диапазон задач по обучению зенитчиков.

Тренажеры полностью имитируют условия реальной боевой обстановки и дают возможность руководителю занятия давать неожиданные вводные, варьируя различными типами целей в условиях горного, степного или лесного ландшафта в любых условиях погоды и времени года.

Тренировки на тренажерах, способных смоделировать любую оперативную и тактическую обстановку, позволяют провести неограниченное количество виртуальных пусков, что существенно повышает уровень подготовки военнослужащих.

В текущем учебном году на тренажерах пройдут подготовку более 400 военнослужащих,  после чего  спланирован полевой выход на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где каждому расчету предстоит выполнить боевые стрельбы по воздушным целям.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , ВВТ
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