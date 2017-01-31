31.01.2017 (15:02)

Подразделения РХБ защиты Северного флота вышли на полигоны в Заполярье

На четырех полигонах в Мурманской области начались полевые выходы подразделений радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты Северного флота (СФ).

В мероприятиях принимают участие специалисты РХБ защиты соединений сухопутных и береговых войск, отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады и отдельной роты РХБ защиты СФ.

Военнослужащим предстоит совершенствовать практические навыки по ведению РХБ разведки, выполнению задач специальной обработки и аэрозольной маскировки. При этом основное внимание уделяется подготовке личного состава к действиям в арктических условиях.

Также в ходе полевых занятий будет проведен отборочный этап конкурса «Безопасная среда», который входит в комплекс состязаний Армейских международных игр-2017. На данном этапе будут определены лучшие расчёты и отделения РХБ разведки.

Всего на мероприятия привлечено около 200 военнослужащих, задействовано более 30 единиц специальной техники, в том числе разведывательные химические машины РХМ-6 и БДРМ-2РХ, авторазливочные станции АРС-14 на базе автомобиля ЗИЛ-131 и машины аэрозольной маскировки ТДА-М и ТДА-2К на шасси ГАЗ-66 и КамАЗ соответственно.

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