31.01.2017 (15:02)
Подразделения РХБ защиты Северного флота вышли на полигоны в Заполярье
На четырех полигонах в Мурманской области начались полевые выходы подразделений радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты Северного флота (СФ).
В мероприятиях принимают участие специалисты РХБ защиты соединений сухопутных и береговых войск, отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады и отдельной роты РХБ защиты СФ.
Военнослужащим предстоит совершенствовать практические навыки по ведению РХБ разведки, выполнению задач специальной обработки и аэрозольной маскировки. При этом основное внимание уделяется подготовке личного состава к действиям в арктических условиях.
Также в ходе полевых занятий будет проведен отборочный этап конкурса «Безопасная среда», который входит в комплекс состязаний Армейских международных игр-2017. На данном этапе будут определены лучшие расчёты и отделения РХБ разведки.
Всего на мероприятия привлечено около 200 военнослужащих, задействовано более 30 единиц специальной техники, в том числе разведывательные химические машины РХМ-6 и БДРМ-2РХ, авторазливочные станции АРС-14 на базе автомобиля ЗИЛ-131 и машины аэрозольной маскировки ТДА-М и ТДА-2К на шасси ГАЗ-66 и КамАЗ соответственно.