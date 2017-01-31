31.01.2017 (15:36)

Экипажи оперативно-тактической авиации ЗВО отработали уничтожение наземных объектов условного противника

Летчики оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) в рамках летно-тактического учения отработали уничтожение наземных объектов условного противника на полигоне Погоново в Воронежской области.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 под прикрытием истребителей МиГ-29СМТ совершили взлет с военного аэродрома в Бутурлиновке (Воронежская обл.) и поразили фугасными бомбами ФАБ-500 и неуправляемыми ракетами С-8 мишени, имитирующие вертолеты и самолеты на аэродромах базирования.

Особенностью полетов стала отработка уклонений от огня средств противовоздушной обороны условного противника, роль которых выполняли зенитные ракетные системы С-300.

На следующем этапе учения летчикам предстоит провести условный воздушный бой с истребителями МиГ-29СМТ.

В мероприятии принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано до 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей МиГ-29СМТ.

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