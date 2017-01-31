31.01.2017 (14:24)

Представители военного духовенства Оренбургской митрополии обсудили вопросы межконфессионального взаимодействия при работе с военнослужащими

На базе 106-го учебного центра ПВО Сухопутных войск имени маршала артиллерии Василия Казакова прошел двухдневный областной семинар военного духовенства Оренбургской митрополии, посвященный актуальным вопросам межконфессионального взаимодействия при работе с верующими военнослужащими.

В нем приняли участие представители православного и мусульманского духовенства, казачества, законодательных органов Оренбургской области.

Священнослужители совершили молебен и возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза маршала артиллерии В.И. Казакову. В ходе семинара участники обсудили возможности и перспективы межконфессионального взаимодействия в рамках миссии пастырского попечения и духовного просвещения военнослужащих, реализации их гражданского права на свободу вероисповедания.

Главной целью семинара стали систематизация и распространение накопленного опыта межконфессионального взаимодействия православного духовенства и мусульман при работе с верующими военнослужащими в воинских частях, дислоцированных на территории Оренбургской области.

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