31.01.2017 (13:56)

В Оборонлесе началась проверка готовности сил и средств к пожароопасным ситуациям предстоящего лета

Оборонлес Минобороны России совместно с Управлением лесного хозяйства и природопользования (УЛХиП) военного ведомства определили график проверки готовности сил и средств филиалов к пожароопасным ситуациям летнего сезону 2017 года.

Данные мероприятия проводятся в целях обеспечения мер пожарной безопасности в лесах Министерства обороны Российской Федерации, оптимизации и снижения рисков, организации оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций и принятия мер по профилактике возгораний.

Проверки коснутся 91 пожарно-химической станции 38 филиалов Оборонлеса, расположенных более чем в 60 регионах страны.

«В рамках проводимых проверок будут выявлены степень укомплектованности штатов пожарно-химических станций, исправность противопожарной техники, наличие и годность к использованию противопожарного инвентаря и прочего оборудования, — отметил начальник Оборонлеса Владислав Холодков. — По результатам проведения проверок в адрес довольствующих служб военных округов будут направлены заявки на доукомплектование недостающим оборудованием, инвентарем и противопожарной техникой».

Начальниками лесничеств Минобороны России – филиалов УЛХиП Минобороны России и директорами филиалов Оборонлес Минобороны России утвержден состав комиссий по проведению совместных проверок.

Проверки будут завершены до 15 марта 2017 года.

График проведения совместных проверок готовности пожарно-химических станций филиалов Оборонлеса Минобороны России к пожароопасному сезону 2017 года размещен на информационном портале oboronles.ru.

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