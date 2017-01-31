31.01.2017 (12:57)

На первоначальный воинский учет поставят 39 тысяч юношей, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири

До конца марта текущего года более 39 тыс. молодых людей в возрасте 17 лет, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, будет поставлено на первоначальный воинский учет.

Сначала юноши в отделах военных комиссариатов по месту жительства пройдут первичное медицинское освидетельствование для определения категории годности к военной службе.

Затем специалисты военных комиссариатов проведут психологическое тестирование и анкетирование допризывной молодежи, позволяющее выявить склонность к той или иной воинской специальности.

Одновременно с постановкой на воинский учет семнадцатилетних граждан будет организовано медицинское обследование 15-16 летних молодых людей.

Эта работа стартовала 9 января в военных комиссариатах субъектов РФ, на территории которых дислоцированы соединения и воинские части Восточного военного округа, и продлится до 31 марта.

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