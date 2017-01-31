31.01.2017 (12:22)

Саперы ЗВО учатся находить и обезвреживать мины-ловушки

Военнослужащие инженерных подразделений Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Ленинградской и Московской областях, приступили к тактико-специальным занятиям по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, в том числе мин–ловушек.

Саперы учатся находить мины как по внешним демаскирующим признакам, так и с помощью штатных средств, особое внимание уделяется использованию при этом специально обученных минно-розыскных собак.

Военнослужащие осваивают классификацию взрывных устройств, что необходимо для принятия решения, каким образом их обезвреживать.

Отдельное занятие будет посвящено поиску и обезвреживанию различных мин–ловушек, замаскированных обычно под предметы домашнего обихода, какие-либо ценности, детские игрушки, продукты питания.

На занятия привлечено более 200 военнослужащих.

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