31.01.2017 (11:30)
В общевойсковой армии ЦВО в Сибири началась подготовка к состязаниям по танковому биатлону
Танкисты мотострелковых соединений Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Кемеровской области и Алтайском крае, начали подготовку к всеармейским соревнованиям по танковому биатлону.
Подготовка экипажей проводится в рамках плановой боевой учебы. В настоящее время военнослужащие приступили к вождению танков по пересеченной местности с преодолением различных препятствий: колейного моста, противотанковых рвов, минно-взрывных заграждений и др.
На полигоне специально для стрельбы из танков создана мишенная обстановка и оборудованы огневые рубежи. В ближайшее время экипажи танков приступят к выполнению упражнений учебных стрельб с ходу по появляющимся и движущимся целям.
Экипажи, продемонстрировавшие лучшие результаты, будут представлять общевойсковую армию на окружных состязаниях, которые пройдут в Челябинской области.
В полевых занятиях принимают участие более 100 военнослужащих, задействовано и свыше 20 единиц военной техники.