31.01.2017 (11:30)

В общевойсковой армии ЦВО в Сибири началась подготовка к состязаниям по танковому биатлону

Танкисты мотострелковых соединений Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Кемеровской области и Алтайском крае, начали подготовку к всеармейским соревнованиям по танковому биатлону.

Подготовка экипажей проводится в рамках плановой боевой учебы. В настоящее время военнослужащие приступили к вождению танков по пересеченной местности с преодолением различных препятствий: колейного моста, противотанковых рвов, минно-взрывных заграждений и др.

На полигоне специально для стрельбы из танков создана мишенная обстановка и оборудованы огневые рубежи. В ближайшее время экипажи танков приступят к выполнению упражнений учебных стрельб с ходу по появляющимся и движущимся целям.

Экипажи, продемонстрировавшие лучшие результаты, будут представлять общевойсковую армию на окружных состязаниях, которые пройдут в Челябинской области.

В полевых занятиях принимают участие более 100 военнослужащих, задействовано и свыше 20 единиц военной техники.

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