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31.01.2017 (08:45)

Экипажи армейской авиации ЦВО в ходе учения поразили наземные цели условного противника на полигоне в Западной Сибири

Фото Видео

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 с авиабазы Толмачево Центрального военного округа провели воздушный бой на полигоне в Западной Сибири.

В роли условного противника выступили экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».

Вертолетчики успешно поразили воздушные цели, выполнив перед этим сложный пилотаж для занятия выгодных углов атаки и обеспечения выхода из-под ответного огня.

После этого экипажи получили задачу провести воздушную разведку и нанести удары по высаженному тактическому десанту условного противника. Она была успешно решена. 

Отработка различных полетных заданий прошла в рамках завершившейся в округе недели боевой готовности, когда были задействованы все соединения и воинские части ЦВО с переброской в назначенные районы с развертыванием мобильных пунктов управления, перебазированием авиасоединений на оперативные аэродромы, выполнением задач в составе межвидовых группировок.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Армейская авиация , Вертолеты , Центральный военный округ , ВВС , ВКС
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