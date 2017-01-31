31.01.2017 (11:18)

День открытых дверей в Челябинском филиале ВУНЦ ВВС посетило рекордное количество гостей

Более 450 гостей посетило Челябинский филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС) в день открытых дверей. Несмотря на то, что такие мероприятия в филиале проходят ежемесячно, интерес к военному вузу среди абитуриентов только увеличивается.

Прошедший день открытых дверей собрал рекордное количество гостей. Более 450 гостей увидели своими глазами быт и условия, в которых учатся будущие штурманы и офицеры боевого управления. Многие приезжали целыми семьями, чтобы затем в спокойной домашней обстановке всё обсудить и принять взвешенное решение о выборе будущей профессии.

Для гостей подготовили большую экскурсию по военному учебному заведению. Она состояла из посещения музея Челябинского училища штурманов, основных кафедр военного вуза, спортивного комплекса и казармы нового типа, которая была построена в прошлом году.

После экскурсии в клубе филиала гости смогли задать свои вопросы офицерам и преподавателям. Будущих абитуриентов и их родителей интересовали особенности обучения курсантов и армейский быт. Но большая часть вопросов касалась условий поступления в филиал и организации профессионального отбора.

«Мы стараемся проводить дни открытых дверей как можно чаще, чтобы абитуриенты сами увидели, как живут и учатся курсанты, – сообщил начальник Челябинского филиала ВУНЦ ВВС полковник Игорь Шведов. – Выбор профессии военного авиатора – это очень серьезный и обдуманный шаг. Уже известно, что в этом году наш филиал проведет набор курсантов на две специальности: летная эксплуатация и применение авиационных комплексов (штурман); эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения (офицер боевого управления). На первый курс планируется зачислить более 400 человек».

Выступая перед гостями, представители приёмной комиссии посоветовали абитуриентам поторопиться: желающим поступить в военный ВУЗ предстоит собрать большой объём документов.

Военнослужащие, желающие поступить на учебу в Челябинский филиал ВУНЦ ВВС, до 1 апреля должны подать рапорт на имя командира воинской части. Юноши из числа гражданской молодежи, должны обратиться в военный комиссариат по месту жительства до 20 апреля.



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