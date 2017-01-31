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31.01.2017 (11:03)

Более 20 тыс. мотострелков ВВО приступили к выполнению боевых стрельб в составе отделений

В общевойсковых объединениях Восточного военного округа (ВВО) началось боевое слаживание  мотострелковых отделений. Более 20 тыс. военнослужащих одновременно принимают участие в занятиях по огневой и тактической подготовке на полигонах в Забайкалье, Бурятии, Амурской, Сахалинской областях,  Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях.

В ходе масштабного полевого выхода мотострелки  в составе отделений на практике отработают ведение боевых действий в обороне и наступлении с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники.

Большая часть практических занятий пройдет в темное время суток. В ходе ночных стрельб военнослужащие будут применять современные ночные прицелы и приборы ночного видения.

В целях качественного выполнения боевых стрельб на полигонах подготовлено более 30 тыс. радиоуправляемых мишеней, имитирующих командные пункты, бронетехнику, огневые средства и живую силу условного противника.

В прошлом году в войска ВВО поступило  более 400 единиц полигонного оборудования, в том числе свыше 250 мишеней с новым принципом управления по радиосигналу.

Все места проведения полевых занятий оборудованы помещениями для обогрева, где личный состав будет обеспечен горячим чаем.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Мотострелковые войска
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