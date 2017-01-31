31.01.2017 (09:28)

На Урале, в Поволжье и Сибири завершилась масштабная проверка боеготовности войск ЦВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10"

В Центральном военном округе (ЦВО) завершилась первая в новом учебном году проверка боевой готовности соединений и воинских частей, дислоцированных в 29 субъектах Российской Федерации на Урале, в Поволжье и Сибири.

В течение недели летчики, мотострелки, танкисты, артиллеристы, зенитчики и специалисты всех видов боевого оснащения ЦВО отрабатывали действия по приведению в высшие степени боеготовности, переброску и развертывание мобильных компонентов системы управления, совершение маршей в указанные районы, а также вопросы противодействия терроризму.

Неделя боеготовности подтвердила способность органов военного управления, соединений и воинских частей ЦВО обеспечивать бесперебойную передачу сигналов боевого управления, оперативно перебрасывать подразделения и технику на большие расстояния, создавать группировки разнородных сил в зоне ответственности.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице