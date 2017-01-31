31.01.2017 (10:22)

Более 500 ракет и авиабомб использовано летчиками ЗВО в рамках подготовки к окружному конкурсу «Авиадартс-2017»

Более 500 ракет и авиабомб использовано летчиками Западного военного округа (ЗВО) в рамках подготовки к окружному этапу конкурса по воздушной выучке «Авиадартс-2017». В соревнованиях будут участвовать пилоты бомбардировщиков Су-34 и Су-24, истребителей МиГ-29СМТ и Су-27, вертолетов Ми-8 и Ми-24 с авиационных баз, расположенных на территории восьми регионов России.

Подготовка летчиков состоит из двух этапов: на земле и в воздухе. Пилоты отработают элементы пилотирования на специальных тренажерах и способом прохождения маршрута «пешим по-лётному».

В воздушной части подготовки было совершено более 20 самолетовылетов, причем треть из них – с выполнением ракетных ударов и бомбометаний. Экипажи выполнили полеты на различных высотах над лесистой и степной местностью, схожей с ландшафтом полигона для соревнований «Авиадартс».

В рамках плановых полетов летный состав отработал слетанность в составе пар и звеньев, технику пилотирования, навыки аэронавигации, а также боевое применение ракетного, бомбового и пушечного вооружения по наземным целям.

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