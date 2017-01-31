31.01.2017 (07:10)

На Тихоокеанском флоте прошел чемпионат по армейскому рукопашному бою

Во Владивостоке, на базе соединения морской пехоты береговых войск флота, состоялся чемпионат Тихоокеанского флота по армейскому рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие более 50 военнослужащих, представляющих 8 команд из соединений и воинских частей флота.

По результатам соревнований в общекомандном зачете первое место завоевала команда разведывательного управления штаба флота «Касатка», «серебро» – у команды Приморской флотилии «Шторм», а третью ступеньку пьедестала заняла команда морских пехотинцев из Владивостока «Залп». Все призеры чемпионата были награждены грамотами и медалями, а команда «Касатка» увезла с собой переходящий кубок командующего Тихоокеанским флотом.

Как отметил помощник командующего Тихоокеанским флотом по физической подготовке подполковник Сергей Беневоленский, спортсмены показали высокий уровень подготовки, было проведено много интересных боев, во время которых участники соревнований продемонстрировали отличную технику и приемы. Среди участников было 3 мастера спорта, 8 кандидатов в мастера спорта и более 15 спортсменов, имеющих 1-й спортивный разряд.

Состязания проводились по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения. По итогам соревнований была сформирована сборная команда Тихоокеанского флота, которая в феврале будет выступать на чемпионате Восточного военного округа в городе Чите.

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