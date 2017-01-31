31.01.2017 (06:08)

Морские пехотинцы ТОФ выполнили первые в этом году парашютные прыжки

В Приморском крае выполнены первые в 2017 году учебно-тренировочные прыжки с парашютом. К сборам по воздушно-десантной подготовке привлечены десантно-штурмовые и разведывательные подразделения отдельной бригады морской пехоты ТОФ.

Прыжкам предшествовала тщательная наземная подготовка. Морские пехотинцы повторили устройство парашютной системы, способы её укладки, подгонку снаряжения, а также до автоматизма отработали элементы прыжка на наземных тренажерах. В этих сборах участвуют новобранцы, которые были призваны осенью прошлого года.

В процессе сборов военнослужащие на практике отработают три основных этапа: прыжки без оружия, с оружием и десантирование с дополнительным снаряжением, в которое помимо штатного вооружения будут входить специальные десантные контейнеры.

Отработка элементов прыжка и совершение упражнений с парашютом проводятся во взаимосвязи с физической и тактической подготовкой.

Кроме обычного десантирования «черным беретам» на земле предстоит решать различные учебно-боевые задачи в обороне и в наступлении в составе подразделений.

Планируется, что сборы продлятся до середины апреля и в них примет участие несколько сотен человек. По результатам 2016 года подразделения «черных беретов» в Приморье и на Камчатке выполнили более 10 тысяч парашютных прыжков различной сложности.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице