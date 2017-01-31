31.01.2017 (04:05)

Осенью в Приморском крае пройдет бригадное тактическое учение ВДВ

В рамках рабочей поездки в Приморский край, командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков провел рекогносцировку районов бригадных тактических учений, спланированных на осень 2017 года.

С целью проверки боевой готовности отдельного соединения ВДВ, дислоцированного в городе Уссурийск, командующий поднял соединение по тревоге. Генерал-полковник Андрей Сердюков оценил качество выполнения поставленных соединению задач, а так же действий подразделений в соответствии с боевым расчетом.

Тренировка проводилась в круглосуточном режиме, как в дневное, так и в ночное время. Она предусматривала отработку взаимодействия и управления в ходе практического выхода личного состава и военной техники в заданные районы и отработку учебных задач на полигоне.

По окончании комплекса мероприятий личный состав и военная техника будут возвращены на места хранения в пунктах постоянной дислокации.

Генерал-полковник Андрей Сердюков также сообщил, что в настоящее время в соответствии с планом деятельности войск до 2020 года, вместе с созданием новой инфраструктурой соединение подлежит переоснащению на современные образцы военной и специальной техники. Для улучшения жизни военнослужащих и членов их семей в период с 2018 по 2020 год будет организована работа по развитию социальной инфраструктуры военного городка – уточнил генерал-полковник.

Командующий ВДВ также подчеркнул, что кроме занятий боевой подготовкой командование и офицеры Уссурийского соединения предпринимают активные меры по развитию Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в регионе. По его словам, для формирования в сознании современного молодого поколения образа «Защитника Отечества» соединение проводит и организует множество мероприятий не только на территории воинской части, но и на полигоне «Барановский», где будущие защитники видят практическую работу военнослужащего.

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