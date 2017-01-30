30.01.2017 (19:30)

На космодроме Плесецк состоялась традиционная церемония чествования лучших офицеров

В течение года среди многотысячного офицерского коллектива за звание лучших офицеры соревновались в номинациях: «За качественное выполнение задач по руководству воинскими коллективами», «За успешное выполнение задач в обеспечении повседневной деятельности воинских частей космодрома», «За выполнение задач по обеспечению испытаний и применения ракетно-космической техники», «За успехи в руководстве подразделениями воинских частей космодрома», а также в номинации «Лучший номер боевого расчета».

Поздравляя победителей конкурса, начальник космодрома генерал-майор Николай Нестечук выразил глубокую признательность лучшим офицерам за образцовую службу и самоотверженный труд. Он особо подчеркнул, что для положительного мотивирования служебной деятельности всех категорий военнослужащих на космодроме Плесецк реализуется целая система мероприятий, имеющих состязательную направленность. Конкурс «Офицер года» способствует повышению престижа военной службы офицера, стимулированию к совершенствованию своего профессионального мастерства, развитию профессиональных и личных качеств, творческого потенциала офицеров, пропаганде передового опыта лучших специалистов космодрома.

В праздничной церемонии приняли непосредственное участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, делегации правительства Архангельской области, Вологодской области, г. Санкт-Петербурга, руководители органов власти местного самоуправления, представители предприятий ракетно-космической отрасли, промышленности, предприятий и организаций, взаимодействующих с космодромом Плесецк, ветераны космодрома.

Конкурс «Офицер года» проводится на космодроме Плесецк ежегодно с 2002 года. Претендентами на это почетное звание становятся лучшие представители офицерских коллективов всех воинских частей космодрома. Среди них производится отбор по результатам профессиональной деятельности. Участие в конкурсе, нацеленном на поддержание престижа военной службы, является для офицеров стимулом к отличной службе. За время существования конкурса его победителями стали 735 офицеров космодрома, многие из которых были удостоены высокого звания неоднократно.

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