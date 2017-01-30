30.01.2017 (19:15)

В вузах Воздушно-космических сил пройдут дни открытых дверей

5 февраля в Военном учебно-научном центре ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (Воронеж) и Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова пройдут дни открытых дверей.

Гостям военных вузов будут продемонстрированы различные объекты учебно-материальных баз образовательных учреждений Воздушно-космических сил (ВКС), условия учебного процесса, быта и жизни курсантов.

Участники мероприятий смогут ознакомиться с особенностями подготовки военных летчиков, специалистов инженерно-технического состава ВКС, а также правилами поступления в указанные вузы.

Помимо этого, на базе Военно-воздушной академии пройдет день открытых дверей в кадетской инженерной школе, где будут показаны специализированные классы и объекты инфраструктуры уникального подразделения.

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