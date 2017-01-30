Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

30.01.2017 (18:40)

Обнаружить в ходе учения объекты условного противника разведчикам танкового объединения ЗВО помог «Стрелец»

Разведчики танкового объединения Западного военного округа (ЗВО) в ходе учения в Московской области осуществили поиск условного противника и передачу координат его расположения с помощью комплексов разведки управления и связи «Стрелец».

Переданные в цифровом формате данные целей позволили танкистам с максимальной скоростью и точностью нанести артиллерийский удар и уничтожить замаскированные позиции с боевой техникой, а также инженерные коммуникации условного противника.

Помимо этого, разведчики отработали действия в засадах, преодоление полосы препятствий, применение беспилотных летательных аппаратов «Гранат» и радиолокационных станций разведки различных модификаций.

В учении приняли участие свыше 400 военнослужащих и было задействовано около 50 единиц военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false