30.01.2017 (18:40)

Обнаружить в ходе учения объекты условного противника разведчикам танкового объединения ЗВО помог «Стрелец»

Разведчики танкового объединения Западного военного округа (ЗВО) в ходе учения в Московской области осуществили поиск условного противника и передачу координат его расположения с помощью комплексов разведки управления и связи «Стрелец».

Переданные в цифровом формате данные целей позволили танкистам с максимальной скоростью и точностью нанести артиллерийский удар и уничтожить замаскированные позиции с боевой техникой, а также инженерные коммуникации условного противника.

Помимо этого, разведчики отработали действия в засадах, преодоление полосы препятствий, применение беспилотных летательных аппаратов «Гранат» и радиолокационных станций разведки различных модификаций.

В учении приняли участие свыше 400 военнослужащих и было задействовано около 50 единиц военной техники.

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