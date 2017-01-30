30.01.2017 (18:02)

В Смоленске отметили 74-ю годовщину гвардейского танкового объединения Западного военного округа

В Смоленске состоялись торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине гвардейского Краснознамённого танкового объединения Западного военного округа.

Командование и военнослужащие объединения, ветераны и жители города возложили цветы к могилам погибших защитников Отечества в сквере Памяти Героев и почтили их память минутой молчания.

На митинге фронтовики рассказали о действиях танковой армии в годы Великой Отечественной войны, офицеры объединения проинформировали о современном этапе его развития, ходе боевой подготовки и перевооружения на новейшие образцы военной техники.

Присутствовавшие на торжестве представители смоленского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» поблагодарили ветеранов и военнослужащих танкового объединения за помощь.

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