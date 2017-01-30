30.01.2017 (16:10)

Более 200 претендентов на участие в Фестивале прессы «Медиа-Ас-2017» предоставили свои работы конкурсной комиссии ЗВО

В Западном военном округе (ЗВО) проходит окружной этап IV Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас-2017». В настоящее время конкурсная комиссия рассматривает более 200 работ журналистов.

В состав комиссии вошли представители командования ЗВО, региональных органов исполнительной власти, общественных и ветеранских организаций, деятели науки и культуры, представители СМИ.

Работы на конкурс прислали журналисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пскова, Твери, Воронежа, Карелии, других городов и субъектов РФ, на территории которых дислоцированы соединения и воинские части ЗВО.

Журналисты представили на рассмотрение свои работы в 9 номинациях: «Лучшие кадры» – за лучший новостной репортаж телевизионных СМИ, «Командный голос» – за лучшую радиопрограмму радиостанций, «Сила слова» – за лучший материал в печатных СМИ, «Стиль жизни» – за лучший материал в периодических современных изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию, «Проект специального назначения» – за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.) среди сотрудников творческих объединений и интернет-изданий, «Молния» – за лучшую работу в информагентстве, «Главный калибр» – за лучшую фотоработу фотографов, «На острие атаки» – за лучший материал в региональных (местных) СМИ, «Прорыв» – лучший дебют года.

Пресс-служба ЗВО до 15 февраля продолжает принимать заявки и приглашает к участию в Фестивале прессы «Медиа-Ас-2017» всех желающих, чьи материалы размещены в центральных и региональных печатных, аудиовизуальных и электронных СМИ, а также авторские материалы, опубликованные в социальных сетях и блогах в период с 1 января по 31 декабря 2017 г. и посвящены деятельности войск ЗВО.

С условиями конкурса и положением о Всероссийском фестивале прессы «Медиа-Ас» более подробно можно ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны РФ.

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