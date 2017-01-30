30.01.2017 (17:40)
Минобороны России начало отбор кандидатов на участие в конкурсе «Лучший проект в сфере информационных технологий»
С 15 по 31 мая в Минобороны России пройдёт конкурс на лучший проект в сфере развития информационных технологий в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Цель ежегодного конкурса — выявление талантливых специалистов, в том числе среди военнослужащих, создание условий для внедрения новых научных и практических результатов в сфере развития информационных технологий, полученных при решении актуальных для Вооруженных Сил задач, а также уточнение приоритетных направлений развития информационных технологий.
По итогам конкурса материалы лучших работ могут быть направлены в органы военного управления для оценки целесообразности их использования в рамках работ по заказу Минобороны России.
Организатор конкурса — Главное управление развития информационных и телекоммуникационных технологий Министерства обороны Российской Федерации (ГУРИТТ).
Конкурсные работы необходимо направлять в адрес ГУРИТТ (119160, г. Москва, Фрунзенскае наб., 22/2) до 28 апреля 2017 года. Контактный телефон: 8 (495) 498-32-74.
Информация о порядке оформления заявок для участия в конкурсе опубликована на официальном сайте Минобороны России.
Положение о конкурсе «Лучший проект в сфере информационных технологий»
Анкета кандидата для включения в состав конкурсной комиссии