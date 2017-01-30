30.01.2017 (16:36)

В подмосковном Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоится II военно-научная конференция, посвященная роботизации Вооруженных Сил России

23 марта 2017 года в Федеральном государственном автономном учреждении «Конгрессно-выставочный центр «Патриот» (г. Кубинка, Московская обл.) состоится II-я Военно-научная конференция «Роботизация Вооруженных Сил Российской Федерации». Конференция организована Главным научно-исследовательским испытательным центром робототехники Министерства обороны Российской Федерации совместно с Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

Целью конференции является выработка практических рекомендаций по эксплуатации, способам применения и перспективным направлениям развития робототехники в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В ходе конференции будет проработан широкий спектр организационно-технических и нормативных вопросов роботизации Вооруженных Сил Российской Федерации.

В конференции примут участие руководящий состав Вооруженных Сил Российской Федерации, представители Военно-промышленной комиссии, силовых структур и ведомств, организаций Российской академии наук, руководители и главные конструкторы ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Программой конференции предусмотрено проведение пленарного заседания, заседаний открытой и закрытой секций, а также проведение статического показа перспективных образцов и технологий робототехники на выставочной площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот».

Как заявил начальник Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники полковник Сергей Попов, проведение такой конференции на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» становится хорошей традицией. По опыту предыдущего мероприятия стоит отметить, что конференция стала не только площадкой для обмена научными мнениями по вопросам военной робототехники, но и одним из способов практической реализации инициативных проектов. В частности, по результатам I-й Военно-научной конференции «Роботизация Вооруженных Сил Российской Федерации» Главным центром робототехники совместно с предприятиями промышленности в инициативном порядке был разработан и представлен на форуме «Армия-2016» многофункциональный робототехнический комплекс «Вихрь», имеющий уникальные характеристики. Данный комплекс получил положительный отзыв от представителей ряда органов военного управления, видов и родов войск. Эту и ряд других инициативных разработок Главного центра робототехники можно будет увидеть на выставочной площадке конференции.

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