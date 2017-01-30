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30.01.2017 (15:30)

В Южном военном округе завершились масштабные тренировки по боевой готовности войск

В войсках  Южного военного округа (ЮВО)  завершились  тренировки по боевой готовности, проходившие  на территории 15 субъектов РФ под общим руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

К мероприятиям привлекались соединения и части общевойсковых армий,  армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской  флотилии, а также российские военные базы в Армении, Южной Осетии и Абхазии.

В течение недели были проведены занятия и тренировки  по оповещению, практическим действиям оперативных дежурных, подъеме по тревоге и  выходу подразделений  из военных городков в районы состредоточения.

На Черноморском флоте и Каспийской флотилии экипажи кораблей выполнили задачи по приготовлению к бою и походу, прохождению узкостей, постановке на якорь и организации всех видов охраны и обороны в море.

Соединения и части армии ВВС и ПВО на практике отработали  варианты вывода авиации из-под удара условного противника и перебазирования на оперативные аэродромы.

Итогом недельных занятий и тренировок стала выработка единых для всех органов управления и воинских частей требований по боевой готовности.

Пресс-служба Южного военного округа
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