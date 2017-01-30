30.01.2017 (14:47)

Российские и итальянские биатлонисты – в числе фаворитов III Всемирных военных игр

С 22 по 26 февраля в Сочи пройдут III Всемирные военные игры. В играх примут участие военнослужащие России, Германии, Франции, Италии и других стран. Основная борьба в военном биатлоне в Сочи развернется между российскими и итальянскими биатлонистами.

Основная борьба должна развернуться между Россией и Италией, поскольку, как ожидается, итальянскую сборную возглавит двукратный олимпийский чемпион Турина-2016 и серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити-2002 по лыжным гонкам капрал Джорджо Ди Чента. Прославленный спортсмен, ставший серебряным и бронзовым призером I Всемирных Военных игр в Аосте-2010, включен в предварительную заявку сборной вооруженных сил Италии. В нынешнем сезоне Ди Чента принял участие в 13 международных гонках, трижды поднимался на верхнюю ступень пьедестала и один раз вошел в десятку сильнейших.

Конкуренцию Ди Чента составят два российских офицера – бронзовый призер Олимпиады в Сочи старший лейтенант Илья Черноусов и бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере (2010 г.) лейтенант Николай Морилов.

Тренер команды ЦСКА по биатлону и лыжным гонкам майор Николай Панкратов отметил: «Помимо россиян конкуренцию итальянской команде в борьбе за медали смогут составить представители скандинавских стран».

III Всемирные военные игры пройдут на трассах лыжно-биатлонного комплекса «Лаура». На данный момент заявки на участие в турнире лыжников подали около 100 спортсменов-военнослужащих из 16 стран.

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