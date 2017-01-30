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30.01.2017 (14:43)

Мотострелковая бригада ЮВО в Дагестане поднята по тревоге в рамках проведения КШУ

Сегодня в рамках проведения командно-штабного учения (КШУ) поднята по тревоге мотострелковая бригада 58-й армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированная в Дагестане.

КШУ проходит под руководством командующего объединением генерал-майора Евгения Никифорова.

На учение, которое продлится до 4 февраля, привлечено свыше 1,3 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной техники. Районами выполнения задач станут полигоны Дальний и  Аданак.

В ходе выдвижения к местам учения военнослужащие отработают действия при налете авиации условного противника, преодолении зараженных участков местности в условиях применения оружия массового поражения.

По замыслу учения мотострелкам поставлена задача блокировать и уничтожить условные незаконные вооруженные формирования.

В ходе КШУ командиры и штабы в сложной обстановке отработают вопросы управления, организации и поддержания взаимодействия между подразделениями при подготовке и ведении боя.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
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