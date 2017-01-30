30.01.2017 (13:26)

На ракетном корабле Каспийской флотилии «Татарстан» проходят показные корабельные учения

В пункте базирования Махачкале (Дагестан) на ракетном корабле «Татарстан» под руководством командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Сергея Пинчука проходят показные занятия по отработке элементов курсовой задачи К-1. В рамках мероприятия, в котором принимают участие около 200 военнослужащих, будут отработаны вопросы приготовления экипажа к бою и походу, а также организация повседневной службы.

Во время корабельных учений по борьбе за живучесть экипаж покажет свои навыки в ликвидации очага возгорания в одном из отсеков корабля, заделывании пробоины и откачивании из трюма поступившей воды.

В ходе учений по противовоздушной обороне (ПВО) корабля в базе будут отработаны обнаружение и захват воздушной цели с последующей условной стрельбой из артиллерийских установок АК-630 и других средств ПВО корабля.

Аналогичные курсовые задачи в период с января по февраль предстоит сдать всем экипажам кораблей и судов Каспийской флотилии.

Следующим этапом боевой подготовки соединений флотилии будут выходы в море с выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям.

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