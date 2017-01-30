30.01.2017 (14:07)

В Балтийском военно-морском институте имени адмирала Ф.Ф. Ушакова прошел 16-й выпуск мичманов для ВМФ России

В Балтийском военно-морском институте (БВМИ) имени адмирала Ф.Ф. Ушакова в Калининграде состоялся 16-й выпуск мичманов для Военно-Морского Флота России.

В торжественной церемонии приняли участие начальник БВМИ контр-адмирал Вячеслав Родионов, почетный командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Егоров, представители ветеранских и общественных организаций региона, родные и близкие выпускников.

Погоны мичманов и дипломы получили 65 специалистов факультета средней военно-специальной подготовки. Среди стоявших в парадном строю выпускников — представители из 23 регионов России, причем каждый третий — продолжатель военной династии.

Нынешние выпускники — участники военных парадов на Красной площади 9 мая 2015 и 2016 гг., на которых они достойно представили Военно-Морской Флот России и БВМИ.

По сложившейся традиции выпускники исполнили «Гимн гардемаринов». Ритуал производства в мичманы завершился прощанием выпускников с Боевым знаменем института.

Справочно:

БВМИ в настоящее время является одним из центров подготовки высококвалифицированных кадров для ВМФ России со своей сложившейся научной школой и традициями. Институт оснащен современным оборудованием, имеет хорошую материальную и учебно-лабораторную базу, поддерживает тесные связи со средними и высшими учебными заведениями страны. В стенах военного вуза трудятся более 100 учёных, кандидатов и докторов наук. В 2002 году открыта адъюнктура и создан диссертационный Совет.

Ежегодно курсанты БВМИ показывают высокую морскую выучку, с честью проносят овеянный славой Андреевский флаг над просторами Мирового океана.

За свою 68-летнюю историю Балтийский военно-морской институт имени адмирала Ф.Ф. Ушакова подготовил для ВМФ более 16 тыс. офицеров и мичманов, которые внесли большой вклад в создание и освоение океанского ракетно-ядерного флота нашей Родины, подготовку офицерских кадров, мичманов, старшин и матросов, а также в развитие военно-морской науки.

Среди выпускников института — Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, 72 генерала и адмирала. Выпускники БВМИ успешно служат на всех флотах нашей страны.

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