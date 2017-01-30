30.01.2017 (13:37)

Военнослужащие российской военной базы в Армении приступили к слаживанию отделений, экипажей, расчетов

На российской военной базе началось слаживание экипажей, расчетов и отделений на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз.

На полевые занятия привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих в современной экипировке «Ратник», задействовано около 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

В ходе боевого слаживания военнослужащие отрабатывают более 50 нормативов на занятиях по тактической, инженерной, огневой, специальной подготовке и вождению, учатся действовать в обороне и наступлении.

Наиболее важным элементом в подготовке отделений является выполнение ночных боевых стрельб из автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 и вооружения боевых машин.

При этом особое внимание уделяется подготовке мишенного поля, которое должно быть подсвеченным. Для корректирования огня и наблюдения за результатом стрельбы используются трассирующие боеприпасы, а также беспилотные летательные аппараты.

После завершения боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов начнутся полевые занятия в составе взводов.

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